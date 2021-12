Rendere agibili gli insediamenti produttivi, mediante la realizzazione di infrastrutture e opere di urbanizzazione primaria, come marciapiedi e strade. È stato finanziato dalla Regione il progetto eseguito dall'Amministrazione comunale di Ittiri, il più popoloso centro del Coros: 315mila euro dalle casse regionali che si sono aggiunti ai 35mila euro già stanziati dal bilancio comunale, come quota di cofinanziamento.

L'intero progetto riguarda la zona industriale di "Paulis" ed è quindi stato giudicato in linea con il bando regionale (21 maggio 2020), che aveva recepito a sua volta le direttive della Giunta regionale stessa sulle sovvenzioni a favore degli Enti locali per la realizzazione dei piani per insediamenti produttivi (PIP). "Un progetto vincente, il cui iter per quel che ci riguarda è iniziato il 29 luglio 2020 - dichiara il sindaco di Ittiri Antonio Sau - Ora procederemo nel più breve tempo possibile alla realizzazione delle opere di infrastrutturazione del comparto, che faranno decollare un'area industriale per noi strategica, nella quale inoltre a breve procederemo, stavolta con risorse prelevate solo dal bilancio comunale, sul potenziamento dell'illuminazione pubblica”.

