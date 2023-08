«Se esiste una definizione per descrivere l’ottimismo, l’approccio positivo alla vita, ha il suo nome». Massimiliano Murgia viene ricordato così sui social: chi lo conosceva bene, è ancora sotto shock. 48 anni, sassarese, è stato stroncato da un infarto mentre si trovava in vacanza in Messico, il seguito di un viaggio iniziato negli Stati Uniti.

Era uno sportivo, sempre in forma, e come spesso gli capitava aveva praticato un po’ di attività: questa volta, però, è stato colpito da un malore che gli è stato fatale.

Enorme il cordoglio sui social, Murgia era ben voluto e conosciuto da tanti: «La vita non è giusta», si legge. In tanti sono increduli, incapaci di accettare di salutare un amico andato via troppo presto.

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata