Resti di un banchetto nel parco Cecchini di Alghero e il Wwf si prende la briga di documentare lo scempio e il degrado con un dossier fotografico, segnalando la situazione alle autorità competenti. “In particolare, nella rotonda centrale e sulle panchine si sono riscontrati rifiuti vari, cartacce e bottigliette”, spiega Carmelo Spada, referente dell’associazione ambientalista. “Inoltre accanto ad un cestino, altri rifiuti sparsi, compresa una busta di indifferenziati, abbandonati sul prato. Una situazione indecente e non tollerabile - prosegue Spada - determinata dal comportamento degli incivili ‘dissipatori di luoghi’”.

Il Wwf auspica adesso maggiori controlli finalizzati alla prevenzione dei comportamenti scorretti degli incivili in pieno centro cittadino. Non è certo la prima volta che succede. Specie nel fine settimana le aree verdi e le piazze del centro vengono trasformate in discariche a cielo aperto. Le sentinelle del verde sperano in un incremento dei controlli e, nel caso, anche delle sanzioni.

