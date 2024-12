Momenti di paura questo pomeriggio nella zona artigianale di Ozieri dove è scoppiato un incendio in un’officina meccanica.

Sono intervenute tre squadre di Vigili del fuoco con APS (Auto Pompa Serbatoio ) e due autobotti. L'incendio è stato domato, anche se persistono alcuni focolai.

L’area è stata messa in sicurezza. Sul posto il Funzionario di Guardia che ha avviato, congiuntamente con il ROS (Responsabile delle Operazioni di Soccorso) le indagini per stabilire le cause dell’incendio. Non ci sono feriti.

