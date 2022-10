Sono due le vittime dell’incidente di domenica a Ceprano, nel Frusinate.

È morta anche Angela Mancino, moglie di Giovanni Antonio Sogos, cagliaritano 78enne ma residente a Sassari, deceduto sul colpo, due giorni fa, nel ribaltamento della sua Range Rover che viaggiava sull’autostrada A1 in direzione Roma.

La donna, 82enne e originaria di Taranto, era stata ricoverata all’ospedale “Spaziani” di Frosinone, dove ha perso la vita a causa delle ferite riportate.

La tragedia stradale ha avuto luogo alle 14.30 di domenica al km 642, nel tratto tra Ceprano e Frosinone quando, per cause in fase di accertamento, l’automobile ha finito con il ribaltarsi più volte sulla carreggiata.

Sul posto erano intervenuti la polizia stradale e il 118 che hanno subito constatato il decesso del 78enne. Anche per la sua donna, però, non c’è stato purtroppo nulla da fare.

