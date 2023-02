«La notizia, lo ammetto, mi ha rinfrancato. Mi ha rinfrancato sapere come sono andate davvero le cose. Parlo del nostro monumento ai caduti e del suo danneggiamento. Mi ha rinfrancato sapere che non si è trattato di un vero atto doloso. Non c'era intento o premeditazione».

A dirlo è stato il sindaco di Ploaghe, Carlo Sotgiu, a pochi giorni di distanza dal danno subito dal Monumento ai Caduti.

«L'autore del danno ha cercato (stupidamente passatemi il termine) di salire sopra al monumento facendo leva sul busto con le mani che poi, staccandosi, è rovinato a terra ferendo peraltro il giovane - prosegue il primo cittadino -. Parliamoci chiaro, si è trattato comunque di un'azione grave e sbagliata, che va in ogni caso stigmatizzata perché non è normale né rispettoso pensare di salire sopra un monumento di 101 anni. Però sapere che comunque sia stato colposo mi rincuora».

«Ad ogni modo già mercoledì scorso ho sentito la responsabile della soprintendenza per valutare i danni, apparentemente lievi, ragionando sul suo restauro, anche considerando che l'amministrazione aveva già trovato un finanziamento di 35mila euro per il suo restauro - conclude il primo cittadino -. Speriamo quanto prima di restituire al monumento per i nostri caduti la sua originaria bellezza».

© Riproduzione riservata