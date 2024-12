Notissima e gettonatissima la fiaba-balletto “Il lago dei cigni” musicata da Čajkovskij occupa il cartellone natalizio della rassegna “Famiglie a teatro”. Cinque le date proposte dalla compagnia La botte e cilindro: domenica, giovedì 26, venerdì 27 dicembre, per proseguire domenica 5 e lunedì 6 gennaio sempre alle ore 18

Lo spettacolo si ispira liberamente all’omonimo, celeberrimo balletto di Čajkovskij e all'antica fiaba tedesca “Il velo rubato”. Nella riscrittura di Consuelo Pittalis per la regia Pier Paolo Conconi con le coreografie Alessandra Mura fiaba e danza si intrecciano sul palco in un tessuto narrativo frutto di una miscela di linguaggi.

Il progetto nasce da un lavoro di equipe in cui il teatro in diversi i momenti clou dello spettacolo si trasforma in coreografia ed entra in armonia con la danza. Sul palco Luisella Conti, Alice Friggia, Consuelo Pittalis, Giomaria Carboni, Margherita Lavosi, Stefano Chessa, Sara Giordanelli, Noemi Zucca, Erica Tedde. Disegno luci Paolo Palitta, scenotecnica e fonica Michele Grandi. La voce del lago è di Chiara Conconi, costumi Luisella Conti e Roberta Amadu per Progetto Palco, maschere realizzate da Andrea Gennati.

