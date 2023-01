Il flop del Capodanno e la fretta nell'organizzare altri eventi hanno consigliato la Giunta di Sassari di muoversi per tempo. L'assessora alle attività produttive Alessandra Corda ha convocato per domani quattro colleghi per programmare gli eventi dell'anno appena iniziato.

Gli assessori chiamati al “Tavolo delle attività produttive” sono Laura Useri per la Cultura e politiche educative, Rosanna Arru per i Lavori Pubblici, manutenzioni e gestione del patrimonio, Carlo Sardara per il Bilancio e Antonello Sassu per il verde pubblico. Gli assessori interverranno con i funzionari.

Le proposte del consigliere Andria - Intanto il consigliere Mariolino Andria, in qualità di presidente Confidi Coop Gar, l'azienda Cooperativa di Garanzia degli Artigiani e delle Piccole e Medie Imprese, ha inviato al tavolo alcune proposte per valorizzare gli eventi e le tradizioni sassaresi.

Tra queste la creazione di una struttura burocratica con precisi indirizzi strategici dedicata proprio agli eventi, la valorizzazione nell'intero mese degli eventi principali come Cavalcata, Candelieri e processioni delle ricchezze identitarie di Sassari sotto gli aspetti storico, culturale, architettonico e culinario, la creazione con le associazioni culturali di percorsi di conoscenza storica e architettonica della città da attuare il sabato mattina, realizzare un'esposizione itinerante sia sui personaggi illustri della città, sia sulle aziende che hanno fatto la storia di Sassari.

