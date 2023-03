Promuovere l’inclusione, l’innovazione sociale e il miglioramento della qualità della vita in contesti fragili e degradati. Il tema è stato oggetto dell'evento organizzato a Torino il 15 marzo dalla Rete delle Città Medie del Sud che ha visto protagonista anche una delegazione del Comune di Porto Torres.

Il centro turritano - presente a Torino insieme ai referenti di Sassari, Olbia, Iglesias e Carbonia - è stato rappresentato dalla vicesindaca Simona Fois, dall'assessora all'Urbanistica Gian Simona Tortu e dal dirigente del settore Politiche sociali, Flavio Cuccureddu.

L'evento rientra nel più ampio Programma Operativo Nazionale (PON) “Città Metropolitane 2014 – 2020” e rappresenta la premessa per rientrare nell'ambito del Programma Nazionale “Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027.

I lavori si sono svolti tra sessioni plenarie, focus group e workshop tematici dedicati a temi come l'inclusione attiva e l'accompagnamento al lavoro, la riduzione del disagio abitativo, la lotta alla povertà estrema e alla marginalità, il rafforzamento del ruolo della cultura e del turismo sostenibile nell’inclusione e nell’innovazione sociale.

La prospettiva è quella di sottoscrivere un Protocollo di Intesa tra l’Autorità di Gestione del PON e le città, che ufficializzerà l’adesione formale al Programma. Nel Protocollo verranno esplicitati obblighi e responsabilità dei soggetti coinvolti, come l’individuazione di un ufficio referente per lo svolgimento delle successive attività relative all’attuazione delle operazioni selezionate, e di un soggetto responsabile referente per il Programma, oltre che la dotazione finanziaria massima prevista per ogni città.

«La partecipazione a questo Programma offre diversi benefici», spiegano Simona Fois e Gian Simona Tortu: «Da un lato ci consente di confrontarci con esperienze positive e accedere a buone pratiche attuate da altre realtà; dall'altro permette al nostro Comune di accedere a nuove forme di finanziamento per dare risposte innovative alla crescente domanda sociale».

