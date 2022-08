Intervento dei vigili del fuoco di Sassari al molo industriale di Porto Torres.

Su richiesta della Capitaneria di porto gli uomini del 115 sono entrati in azione per raffreddare parte del carbone caricato su una nave, surriscaldatosi per cause in fase di accertamento.

Quindi sono scattate le operazioni di messa in sicurezza.

Sul posto squadre nautiche e terrestri da Porto Torres, inoltre rinforzi da Sassari anche con unità Nbcr per la rilevazione di eventuali formazioni di gas all'interno della nave.

