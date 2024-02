«Aumentate gli organici della polizia di Stato nel Sassarese». La richiesta è stata fatta pervenire, questo pomeriggio nel capoluogo turritano, al sottosegretario agli Interni Nicola Molteni, in visita in città con il presidente del consiglio regionale Michele Pais e, in particolare, nel centro storico, dai sindacati Siulp, Siap e Silp Cgil.

«Il numero di trasferimenti verso questa provincia», è la denuncia delle parti sociali, «è sempre molto esiguo. E quest’anno verranno posti in quiescenza dai 48 a 60 operatori della Polizia di Stato e non ci sarà nessun avvicendamento di personale».

Un contesto molto critico per una delle province più estese d'Italia. Afflitta da carenze a tutti i livelli nelle figure della polizia, dai dirigenti, ai funzionari, agli ispettori e agli agenti.

«Chiediamo», questa l'istanza esposta a Molteni, «che nei prossimi anni vengano inviati in questa provincia le medesime aliquote che giungono periodicamente nella provincia di Nuoro, considerando che l’emergenza sequestri non è più presente da anni».

I sindacati propongono poi l’istituzione di una Sezione Distaccata del XIII Reparto Mobile di Cagliari a Sassari, perché sono tante le manifestazioni di carattere politico-sindacale che hanno luogo nel territorio. E anche in considerazione delle tante manifestazioni sportive di grido in provincia, dalla Dinamo basket alla Torres al campionato di rally, che impegnano le forze dell'ordine.

«Se non verranno destinati ulteriori operatori della Polizia di Stato sarà sempre più difficile assicurare un livello ottimale del delicato servizio che noi in maniera continuativa offriamo alla cittadinanza».

Il sottosegretario da par suo ha assicurato il massimo impegno, affermando che il governo stanzierà 100 milioni per i prossimi dieci anni con l'obiettivo di rafforzare gli organici. E per quanto riguarda il centro storico Molteni ha riferito, come altre priorità, il recupero degli immobili e il potenziamento della videosorveglianza con funzioni di deterrenza e investigazione.

