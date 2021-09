Marito e moglie sono stati denunciati dai carabinieri di Sassari per procurato allarme.

Lunedì mattina la sorella della donna è andata in caserma e ha spiegato di aver ricevuto sul telefonino un messaggio del cognato in cui diceva che la moglie era senza vita, in un lago di sangue, in casa. L’aveva uccisa lui, aveva aggiunto.

A quel punto una pattuglia ha raggiunto l’abitazione della coppia dove non ha trovato nessuno. Sono cominciate le ricerche per individuare i coniugi ed entrambi avevano il cellulare spento. I familiari intanto erano fortemente preoccupati anche in considerazione del fatto che marito e moglie stessero attraversando un momento di crisi coniugale che poteva far temere gesti estremi.

In serata, infine, i militari del Radiomobile li hanno intercettati in via Torres: erano ubriachi e hanno riferito di aver messo in atto uno scherzo. La burla è costata a entrambi una denuncia per procurato allarme in concorso.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata