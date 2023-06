Cento militari della Guardia Costiera saranno impegnati nell’attività di prevenzione e controllo del litorale nel nord ovest della Sardegna per garantire la libera e sicura balneazione e fruizione del mare e delle spiagge.

L’operazione “Mare Sicuro 2023” cominciata il 18 giugno si concluderà il 18 settembre. In campo 70 uomini della Capitaneria turritana e 25 dell’Ufficio circondariale marittimo di Alghero, oltre a 7 mezzi navali tra unità d’altura e battelli costieri. Scopo dell’attività, secondo le disposizioni impartite dal comando generale delle Capitanerie di Porto e sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Olbia, è quello di prevenire e reprimere mediante controlli a mare e a terra tutti quei comportamenti contrari alle regole della sicurezza della navigazione, e alle norme poste a presidio dei legittimi usi della risorsa mare e del litorale, anche con riferimento alla tutela ambientale.

Durante l’attività preparatoria alla stagione balneare, i rapporti di collaborazione che la Capitaneria di porto ha instaurato con gli Enti del territorio, hanno consentito di confermare, anche per questa stagione balneare 2023 l’istituzione del presidio sanitario presso l’Isola dell’Asinara, gestito dal personale medico del Corpo Italiano di Soccorso del Sovrano Ordine di Malta e avviato già dal 1 giugno, e l’attivazione di una postazione dell’Autorità marittima presso il porto di Isola Rossa a partire dal prossimo mese di luglio, dove saranno assiduamente presenti militari della Capitaneria di Porto Torres affiancati da una unità navale con il relativo equipaggio per meglio presidiare il versante gallurese del Compartimento Marittimo che, con i suoi 384 km di estensione (dalla spiaggia di Rena Majore nel Comune di Aglientu fino alla località di Porto Tangone, nel territorio comunale di Alghero) risulta essere uno dei più vasti d’Italia.

«Anche per questa stagione – sottolinea il comandante della Capitaneria turritana, Gabriele Peschiulli – è confermato il provvedimento ordinativo di riferimento per il Circondario Marittimo di Porto Torres, costituito dalla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare numero 37 del 21 giugno 2022, oltre alla campagna denominata “Bollino Blu” finalizzata alla razionalizzazione delle attività di controllo in mare alle unità da diporto, anche impiegate a fini commerciali».

