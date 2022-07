Era stato derubato poco prima di partire e per questo non è riuscito a mettersi in viaggio né a contattare la famiglia.

È quanto accaduto al 34enne di Sorso di cui si erano perse le tracce domenica scorsa a Londra prima di imbarcarsi sull'aereo che avrebbe dovuto riportarlo in Sardegna.

La scomparsa era stata denunciata sui social dalla sorella, ma per fortuna questa mattina il lieto fine: il giovane si è messo in contatto con la famiglia, raccontando quanto avvenuto.

"Ha detto di essere stato aggredito e derubato a Londra da un gruppo di malviventi che gli hanno portato via documenti, soldi, telefono e carte di credito, per questo non ha potuto prendere l'aereo e tornare in Sardegna", spiega l'avvocato Fabio Fadda, che assiste la famiglia.

"Sta bene, non ha subito lesioni, è riuscito a rientrare a Leeds dove vive e lavora e solo oggi ha potuto ricontattare i familiari. Ora andremo a Leeds a riprenderlo e riportarlo a casa".

Il 34enne domenica scorsa era andato a Londra, aveva dormito in un ostello e poi alle 4 del mattino aveva preso un National Express diretto all'aeroporto di Stansted. Qui si sarebbe dovuto imbarcare sul volo per Bologna e poi su quello per Alghero. Cosa che non ha fatto, mettendo in allarme la famiglia. Il suo telefono era stato ritrovato sul bus e consegnato all'ufficio oggetti smarriti.

