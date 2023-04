La prevenzione protagonista dell’ottava Giornata nazionale della salute della donna, in calendario il 22 aprile.

Per l’occasione l'Aou di Sassari, in collaborazione con la Fondazione Onda, offrirà gratuitamente una serie di servizi clinici, diagnostici e informativi nelle aree specialistiche della Ginecologia e ostetricia, della Psichiatria e della Cardiologia. L’appuntamento è fissato dal 18 al 21 aprile, nel padiglione del Materno infantile, dove si svolgeranno le visite, le consulenze e i colloqui della Ginecologia e ostetricia. A disposizione delle pazienti, visite ginecologiche per la prevenzione e studio dei tumori della sfera genitale femminile, visite uroginecologiche per le disfunzioni del pavimento pelvico femminile, e consulenze oncoginecologiche. Per prenotare le visite (che si svolgeranno dalle 9 alle 16) è necessario prenotarsi telefonando dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, al numero 079/228261 oppure scrivendo via mail a clinica.ostetrica.e.ginecologica@aouss.it.

E ancora, consulenze e colloqui con gli operatori del Centro di procreazione medicalmente assistita, rivolto a coppie infertili di età compresa tra i 25 e i 40 anni. Per prenotarsi è possibile telefonare dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, al numero 079/228479, oppure scrivere una mail a: centro.pma@aouss.it. Il 19 aprile invece, dalle 9 alle 14, alla Clinica psichiatrica al villaggio San Camillo consulenze psichiatriche e psicologiche. In questo caso è necessario prenotarsi chiamando la struttura al numero 079/2644640. Il 21 aprile, infine, sarà la Cardiologia clinica e interventistica a incontrare le donne con una video conferenza, trasmessa online dalle 12 alle 13, dal titolo: Le malattie cardiovascolari nella donna: quali sono e come fare prevenzione.

