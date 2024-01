Bandiere a mezz'asta in Comune a Sassari in segno di cordoglio per la morte di Gigi Riva. Anche il capoluogo turritano partecipa al lutto regionale per la scomparsa, ieri a Cagliari, del campione artefice dello scudetto nel 1970, oltre che protagonista indiscusso nella compagine azzurra di cui è finora il cannoniere più prolifico della storia.

Bandiere quindi esposte a mezz'asta o abbrunate a Palazzo Ducale in sintonia con quanto fatto da molti altri comuni isolani. «È stato un sardo di elezione ben più radicato - si legge nel comunicato stampa del Comune - e consapevole della sua “sardità” di molti che isolani lo sono per nascita».

Nella nota si ricorda Riva, oltre che per il suo valore calcistico, «anche come uomo di straordinaria integrità, esempio di una vita dedicata allo sport con una dedizione e una serietà non comuni». Grande interprete infine della cavalcata tricolore 54 anni fa di cui è stato, conclude il comunicato, «il protagonista e il simbolo di un popolo intero che voleva emergere con orgoglio da una condizione di difficoltà verso un avvenire migliore».

