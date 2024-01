Gigi Riva ha lasciato tracce ovunque, nel cuore dei tifosi, nell’animo umano della gente comune e persino nella programmazione urbanistica e toponomastica di un’amministrazione comunale. La città di Porto Torres è stata la prima e unica in Sardegna ad aver dedicato una piazza alla squadra di Gigi Riva che, oltre 50 anni fa, con la vittoria dello scudetto regalò ai sardi una gioia sportiva e culturale mai più raggiunta.

Con il nome “Piazza Cagliari 1970” fu intitolato lo spiazzo davanti allo stadio comunale di via delle Vigne, la struttura sportiva che ospita il campionato di Promozione del Porto Torres calcio. Avvenne alla fine degli anni ’90 su decisione dell’allora assessore all’urbanistica, Marcello Bazzoni, esponente della giunta guidata dal sindaco Eugenio Cossu.

Nell’occasione arrivarono in città i soci del club rossoblù direttamente da Cagliari per portare i loro cimeli. Un avvenimento celebrato con un convegno a cui parteciparono importanti figure istituzionali e sportive del mondo del calcio. Un momento di grande interesse per la comunità che nel 2010, grazie all’organizzazione del Cagliari Club "Piazza Cagliari 1970", festeggiò il quarantennale dallo scudetto con una breve cerimonia e un incontro-conferenza a cui presero parte le istituzioni locali.

© Riproduzione riservata