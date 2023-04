Giave perde un’altra delle sue memorie storiche: questa mattina, alla veneranda età di 104 anni, è morta zia Maria Cosima Spissu.

La nonnina, parente del compianto professor Marco Spissu, era ospite della casa di riposo San Michele e aveva festeggiato il prestigioso traguardo il 17 dicembre dello scorso anno.

Commosso il ricordo del sindaco del piccolo paese del Meilogu, Gian Mario Chessa: «Il momento più emozionante è stato quando mi sono seduto di fronte a lei e stringendole la mano, ricambiata con tanto affetto e tenerezza mi ha ricordato, con lucida memoria, aneddoti dei miei genitori e dei parenti Giavesu che purtroppo ora non ci sono più».

«Una donna di altri tempi – ha aggiunto il primo cittadino –, molto umana, di gran cuore e generosa, oltre che molto religiosa. Aveva una buona parola con tutti, era sempre disponibile, non aveva invidia per nessuno. Era proprio una donna eccezionale, mi emozionava tanto quanto andavo a trovarla. Era molto affettuosa, di grande spessore, e poi aveva una grande voglia di vivere. Lei voleva sentirsi utile per gli altri».

Giave, nei mesi scorsi, aveva perso anche l’altra nonnina, Zia Antonietta Ruggiu, anch’essa ultracentenaria.

