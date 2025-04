Un detenuto di 36 anni, originario del Nord Africa, è morto oggi in carcere a Bancali: a trovarlo senza vita, nella sua cella, gli agenti della polizia penitenziaria. Sulle cause del decesso sono in corso gli accertamenti, per capire cosa sia realmente accaduto. Quando i poliziotti hanno aperto la porta lo hanno trovato riverso per terra, con accanto la bomboletta da fornello e un forte odore di gas. Nella cella, assieme alla vittima, anche un altro detenuto che non si era accorto di nulla. Non è l’unico giallo a Bancali, dove di recente si sono registrate anche due aggressioni e un tentativo di fuga.

A denunciare l'ennesima tragedia accaduta nel carcere sassarese è il sindacato Sappe: «Sono ancora in corso gli accertamenti», segnala il delegato per la Sardegna, Antonio Cannas, «per capire se la causa della morte del detenuto, avvenuta con l'inalazione del gas della bomboletta che legittimamente i detenuti posseggono per cucinare e riscaldare cibi e bevande, sia la deliberata volontà di togliersi la vita o le conseguenze di uno sballo finito male. Ma certo è che l'uomo è morto e questo è un fatto triste e grave».

«È ora che al posto delle pericolosissime bombolette a gas, a volte trasformate anche in bombe contro il personale di polizia penitenziaria, si dotino le carceri di piastre elettriche per riscaldare il cibo dei detenuti», prosegue Sappe. «Già da tempo, come primo sindacato della polizia penitenziaria, il Sappe ha sollecitato i vertici del Dap per rivedere il regolamento penitenziario, al fine di organizzare diversamente l'uso e il possesso delle bombolette di gas».

Il segretario generale del Sappe, Donato Capece, aggiunge: «Quel che sta succedendo nelle ultime settimane nelle carceri, tra suicidi, aggressioni, risse, evasioni, è di inaudita gravità ed è la conseguenza dello scellerato smantellamento delle politiche di sicurezza delle carceri attuato nel passato. Il sistema penitenziario, per adulti e minori, si sta sgretolando ogni giorno di più e ha assoluta necessità di interventi urgenti».

