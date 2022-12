Una tradizione consolidata in Sardegna, dove i 40 anni rappresentano una tappa fondamentale del percorso di vita. A Florinas, centro di 1500 abitanti a pochi chilometri da Sassari, i fedali del 1982 hanno voluto rispettare questa tradizione. Si sono ritrovati presso la parrocchia Assunzione di Maria Vergine e in loro onore il parroco don Giosuè Carboni ha officiato una messa. In cui ci sono stati anche momenti di commozione. In memoria dei vecchi tempi e dell'intrecciarsi delle vicende della vita.

«Un modo essenziale e genuino per fare comunità e non disperdere quei valori che sono propri di Florinas e della sua gente», commenta sull'iniziativa il sindaco Enrico Lobino. La ricorrenza dei fedali è continuata in un ristorante. Dove sono proseguiti i ricordi, specie quelli dell'infanzia, tra natura e rispetto di usanze immutabili nel tempo.



