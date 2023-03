Ep Produzione spa, la società che gestisce la centrale a carbone di Fiume Santo, nel territorio di Sassari, vara il Piano di decarbonizzazione del sistema energetico denominato “Energy Park” e individua la linea di azione chiave per contribuire a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050.

La presentazione è in programma a Sassari, domani, venerdì 24 marzo, presso la sede di Confindustria Centro nord Sardegna, dove l’Ad di Ep Produzione, Luca Alippi e Giorgio Chizzolini, direttore HSE, Asset Management and Permitting EP Produzione, illustreranno il progetto in grado di garantire un futuro produttivo al sito industriale di Fiume Santo, con una prospettiva di sviluppo polifunzionale e policombustibile. Alla presentazione parteciperanno Giovanni Conoci, vice presidente di Confindustria, Gavino Mariotti, Rettore dell’Università di Sassari.

Seguirà una tavola rotonda dal titolo “Il futuro di Fiume Santo per una Sardegna più sostenibile”, a cui parteciperanno Michele Pais, presidente del consiglio regionale della Sardegna, Pietro Fois, amministratore straordinario della provincia di Sassari, Gian Vittorio Campus, sindaco di Sassari, Massimo Mulas, sindaco di Porto Torres, Valerio Scanu, presidente del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, il deputato Silvio Lai, e Massimiliano Muretti, segretario generale Cgil Sassari con Gavino Carta, segretario generale Cisl Sardegna e Maria Francesca Ticca, segreteria confederale regionale U.R. Uil Sardegna.

© Riproduzione riservata