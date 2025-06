Già presidente in passato, Maria Lucia Fancellu torna alla guida della Sezione Fidapa BPW di Porto Torres per proseguire con forza nella sua attività nel dare il proprio contributo alle tante iniziative che arrichiscono la città turritana. La nomina a seguito dell’esito delle elezioni per il nuovo direttivo della Sezione Fidapa di Porto Torres per il biennio 2025-2027.

La serata si è svolta ieri, 23 giugno, presso la Sala delle associazioni, alla presenza della presidente del Distretto Sardegna, Gianna Ledda, e dell'attuale presidente Fidapa di Porto Torres, Maria Tindara Abramo. Il nuovo direttivo, che entrerà in carica dal 1 ottobre 2025, sarà composto oltre che dalla presidente Maria Lucia Fancellu, dalla vice Giada Solinas, con segretaria Alessandra Sannino, tesoriera Caterina Satta e dalla Past Presidente Maria Tindara Abramo.

Il collegio dei Revisori dei Conti, che garantirà la trasparenza della nostra gestione, sarà composto da: Anna Berretta, Ersilia Fiori e Marinella Osilo. Completano la squadra le nuove consigliere: Sandra Conti, Rossella Masala e Vanna Mazzacane.

