La Asl di Sassari ha attivato il servizio di Guardia Medica Turistica a Stintino e Platamona per garantire assistenza sanitaria rivolto ai turisti che passeranno le vacanze nelle coste del nord ovest della Sardegna. Il primo ambulatorio ad aprire sarà quello di Stintino (nel prossimo fine settimana), a seguire quello di Platamona (dalla prossima settimana).

Gli ambulatori di Guardia Medica Turistica sono strutture pubbliche, con lo scopo di assicurare l’assistenza sanitaria di base ai non residenti. Venerdì 27 marzo il servizio partirà a Stintino, fino al 15 settembre, presso l’Hotel Roccaruja, in via Angelo Moratti (telefono: 333 6167474) con orari di apertura: dal venerdì alla domenica, dalle ore 9.30 alle 17.30. A Platamona sarà attivo da lunedì 30 giugno e fino al 15 settembre in via della Torre 5, (telefono: 345 0069473) con apertura da dal lunedì al sabato, dalle ore 9.30 alle 17.30.

Scade oggi (a mezzanotte ) il tempo per presentare la propria disponibilità all’avviso di manifestazione di interesse per l’attivazione del servizio stagionale di assistenza a bassa intensità di cure, destinato agli utenti non residenti nel territorio dell’Asl n. 1 che consentirebbe di potenziare il servizio di Guardia turistica di Platamona e Stintino, e l’apertura di Alghero, Castelsardo e Valledoria.

