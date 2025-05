Al via la 16^ edizione del Festival della Canzone Algherese 2025.

Anche quest’anno, l’APS Festival della Canzone Algherese insieme a Catalan TV sponsor ufficiale, in collaborazione con “Radio Onda Stereo”, Associazione Culturale “Ammentos”, con il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero, presenta il meglio delle produzioni canore in lingua algherese.

L’appuntamento è per venerdì 30 maggio alle 20 presso il Teatro Civico “Gavin Ballero”. Stamattina la conferenza stampa, al Quarter, con gli organizzatori del festival, il presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu e l’assessore e vice sindaco Francesco Marinaro.

«Sarà una serata ricca di emozioni e all’insegna della musica, con una gara canora avvincente dove 18 cantanti si sfideranno tra di loro, con brani rigorosamente inediti in lingua algherese, per raggiungere la vittoria finale», è stato detto.

Ma il festival non sarà solo competizione, grande spazio sarà dato a spettacolo, cultura e tradizione.

Tra gli ospiti della serata il Coro Pro Arte, diretto dal maestro Domenico Balzani che aprirà il festival. Poi l’esibizione del gruppo musicale Istentales, con la straordinaria partecipazione dell’artista folk Franca Pinna e, ancora “Los Mata Cichas”e, infine, il talentuoso trombettista algherese Giuseppe Manca che porterà sul palco il suo inconfondibile stile musicale. La serata del Festival, sarà anche l’occasione per premiare un grande artista: l’organizzazione ha deciso di attribuire un Premio alla Carriera al cantautore algherese Antonello Colledanchise che scrive ed interpreta canzoni algheresi fin dalla prima edizione del Festival della Canzone Algherese tenutasi nel 1972.

Le presentatrici sono Elisabetta Dettori e Olga Landi, mentre a decretare il vincitore ci penserà una giuria composta da sei giudici tecnici, affiancati da due giudici popolari questi ultimi, scelti direttamente tra il pubblico prima della gara, attraverso una estrazione.

È già possibile acquistare i biglietti in prevendita presso il negozio di strumenti musicali “Tot Per la Musica” sito ad Alghero in via Lo Frasso 10, mentre il giorno dello spettacolo, i biglietti saranno acquistabili a partire dalle ore 18.30 presso il botteghino del teatro.





