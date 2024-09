Angela Pintus, originaria di Osilo ma da tempo residente a Codrongianos ha spento cento candeline. Un traguardo importante, festeggiato con amore nel paese di adozione, dove i primi a farle gli auguri sono stati, oltre ai parenti più stretti, la vicesindaca di Osilo, Patrizia Puggioni, in rappresentanza di tutta l’amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Ligios.

L’esponente della giunta è andata direttamente a trovarla a Codrongianos per porgerle i più calorosi auguri regalandole un targa ricordo. Presenti anche il sindaco di Codrongianos Cristian Budroni e l’assessore Carlo Achenza che hanno omaggiato la centenaria. «Chi riceve il dono della longevità, d'altra parte, spesso sa indicare con saggezza strade luminose da percorrere.», ha detto il primo cittadino. Il numero dei centenari in Sardegna è in aumento, se ne contano circa seicento. La presenza di donne con 100 e più anni è molto forte in Ogliastra e in parte della Barbagia, Ma è sempre più consistente anche in Gallura e nel Sassarese.

© Riproduzione riservata