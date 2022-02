"Per chi suona la campana", diceva Ernest Hemingway, ma a Fertilia le campane non suonano più. Da almeno trent’anni. E sono ben 5: donate nel 1959 dalla città di Trieste (e dall’allora vescovo, monsignor Antonio Santin) alla comunità giuliana di Fertilia.

Lo stato di degrado strutturale del campanile della chiesa di San Marco e il sistema elettrico di attivazione sta impedendo da 3 decenni il funzionamento delle campane. Quei rintocchi erano il simbolo del legame tra gli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia, che fondarono Fertilia, con Trieste capitale morale dell’esodo. E ricordavano, con il loro suono, il valore storico della diaspora. Nel progetto originario della chiesa, la cui prima pietra venne posata l’8 marzo 1936, non era previsto il campanile, che venne realizzato nel 1957 per volontà della comunità giunta dalle terre della Venezia Giulia e da don Francesco Dapiran in particolare. Alto 22 metri, costruito sul modello del campanile di Venezia, visibile da tutto il territorio della Nurra algherese, rappresenta ancora il punto di riferimento per una comunità molto legata ai valori della Chiesa. Nel 1959 giungono quindi le campane che, per oltre 30 anni, hanno scandito la vita di questa laboriosa comunità. Oggi la fatiscenza del campanile, senza il rumore delle sue campane, rappresenta il declino di un luogo di grande valore storico e sociale. "Sarebbe importante che le Istituzioni, di ogni ordine e grado, si adoperassero per consentire il restauro del campanile e a queste campane di poter riprendere a suonare - dicono in coro diversi residenti e i componenti del museo storico Egea di Fertilia -. Sarebbe una voce di libertà e di speranza per tutta la comunità di Fertilia, e non solo. È ora che si passi dalle dichiarazioni di principio alla concreta soluzione di questi problemi. Esistono tante possibilità, come il PNRR. Ci auguriamo quindi - concludono - che sia possibile trasformare questo simbolo del degrado in simbolo della rinascita. Fertilia lo merita".

La donazione delle campane nel 1959 (L'Unione Sarda - Tellini)

