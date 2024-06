Droga, armi e mancato rispetto delle regole in tema di giochi proibiti: questo e altro all’interno di un circolo di Sassari, per cui la Questura ha disposto per 30 giorni la chiusura con sospensione della licenza.

Durante alcuni controlli di polizia sono infatti stati rinvenuti nel locale tre flaconi di metadone di provenienza illecita, materiale di confezionamento, alcune siringhe e una piccola quantità di sostanza da taglio. Non solo: nel corso della perquisizione è stata riscontrata anche la mancata esposizione della prevista tabella dei giochi proibiti ed identificato un socio tesserato in possesso di una dose di eroina di grammi 0,28 e di un coltello a serramanico, occultato all’interno del proprio marsupio.

Già in passato il locale era stato nel mirino dei poliziotti in quanto abitualmente frequentato da pregiudicati e un’aggressione andata in scena proprio all’interno della struttura ai danni di un cittadino extracomunitario aveva già portato ad una chiusura di 15 giorni dell’attività.

Disposta, quindi, la sospensione per 30 giorni della della licenza con conseguente chiusura del circolo per l’intera durata del provvedimento.

