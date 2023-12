Il Mut, Museo della Tonnara di Stintino, apre le porte agli eventi per il mese di dicembre, un ricco calendario di iniziative culturali e musicali. Gli appuntamenti di questo mese promettono di arricchire le festività con un mix unico di musica, arte e tradizione.

Giovedì 21 dicembre, dalle ore 11 alle 13 una matinée musicale con "Lo Schiaccianoci", presentata dall'associazione La Bohème. Venerdì 22 dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19 il museo sarà aperto per visite ed esplorazioni. Stessi orari di apertura sabato 23 dicembre, un’occasione per assistere, alle 19, al concerto di Natale “Movin’ Up Gospel Choir”, organizzato dall'associazione La Bohème.

Domenica, ore 11-13, apertura per visitare il museo prima della vigilia di Natale. Martedì 26, ore 11-13, ma nel pomeriggio, alle ore 16, si terrà una parata Disney per le vie del paese, un evento per famiglie e bambini. Venerdì 29, ore 11-13 e 15-19, vedrà l'apertura del museo e, in serata, alle ore 21 in Largo Cala d'Oliva, si terrà il concerto dei Modena City Ramblers.

© Riproduzione riservata