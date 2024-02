Torna l’iniziativa itinerante di raccolta ingombranti Desbarassa-ne -tot. Una sorta di isola ecologica a tempo, a disposizione dei cittadini che hanno necessità di smaltire rifiuti ingombranti. Questa volta però gli operatori raccoglieranno solo frazioni valorizzabili, quindi plastica dura, ferro, legno e elettrodomestici.

«Potranno essere quindi conferiti solo rifiuti ingombranti totalmente recuperabili», avvertono dall’ufficio Ambiente del Comune algherese. Sarà presente anche uno scarrabile dedicato agli inerti. I cittadini potranno quindi disfarsi di vecchi sanitari, calcinacci, piastrelle, piatti doccia, detriti di lavorazione muraria ecc. (escluso il cartongesso) che provengano da piccole lavorazioni domestiche fai da te.

Non saranno invece accettati detriti provenienti da lavorazioni delle ditte/imprese edili che per lo smaltimento devono seguire ben altri canali. Al fine di vigilare sull'attività in questione, oltre alla presenza degli operatori, sul luogo sarà presente la compagnia barracellare così da facilitare le operazioni di conferimento.

Ecco le date e gli operai delle postazioni:

Domenica 4 febbraio via De Gasperi dalle 8 alle 12.

Domenica 11 febbraio Largo Costantino (quartiere di S. Agostino) dalle 8 alle 12.





