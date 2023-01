Il comune di Olmedo interviene sul decoro urbano.

In questi giorni, si stanno installando i cestini per le deiezioni degli animali. «Continua il nostro impegno per migliorare il decoro e la qualità di vita del paese», ha dichiarato il sindaco Toni Faedda che è voluto intervenire anche sulla vicenda della continuità territoriale.

«Nei giorni in cui si attendono risposte sui collegamenti tra l'aeroporto di Alghero e gli scali isolani – commenta il primo cittadino – appare ancor più necessario investire risorse per il potenziamento del trasporto pubblico locale tra i principali centri del Nord Sardegna e le zone interne».

«Senza una vera continuità – continua Faedda – non potremo invertire i tristi dati del progressivo spopolamento e della denatalità. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza abbiamo la possibilità di investire risorse ingenti per dotarci delle infrastrutture necessarie per garantire un futuro alla nostra isola, spero sapremo fare quanto necessario».

