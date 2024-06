Una “Statua della Pace” sul lungomare Colombo di Stintino. La cerimonia di inaugurazione è in programma venerdì 22 giugno, alle ore 11, nei pressi del Faro. La scultura è stata donata dalla Fondazione “Consiglio Coreano per la giustizia e la memoria della schiavitù sessuale militare da parte del Giappone” che rappresenta il simbolo del forte impegno per la giustizia e l’umanità. Si tratta di un’opera scultorea che l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Rita Vallebella, ha deciso di accettare. La volontà di donare la scultura è stata espressa da Lee Na-Young, presidente del Consiglio Coreano che ha motivato il gesto con argomenti che vanno oltre la questione Corea-Giappone. «L’interesse e il coinvolgimento di Stintino nell’accogliere la statua della Pace serve come dimostrazione dell’impegno della città per la giustizia e l’umanità», si legge nelle motivazione. La “Statua della Pace” raffigura una giovane donna coreana seduta su una sedia, con accanto un’altra sedia vuota. Questo potente simbolo intende commemorare le vittime delle atrocità perpetrate durante la seconda guerra mondiale e sensibilizzare il pubblico sui diritti delle donne a livello globale. L’evento non solo onorerà le vittime della schiavitù sessuale, ma promuoverà anche la consapevolezza e l’impegno verso la giustizia per le donne di tutto il mondo.

