Il gruppo scout Agesci Porto Torres parteciperà all’incontro regionale in programma domenica 23 febbraio ad Arborea che vedrà la partecipazione di 2.000 scout provenienti da diverse località dell’Isola. Circa 60 i turritani che prenderanno parte della iniziativa per vivere insieme la tradizionale Giornata del Pensiero e celebrare, al contempo, i cinquant’anni di fondazione dell’Agesci, Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani.

Ci saranno i castorini (5-6 anni), lupetti (7-11 anni), esploratori/guide (12-16 anni), rover/scolte (17-21 anni) e capi che nel corso della giornata, dopo la celebrazione della Messa, si attiveranno per realizzare uno stand, per raccontare la storia dei trentacinque gruppi presenti alla Giornata, e avranno la possibilità di visitare gli stand organizzati dagli altri gruppi e dai settori Agesci.

Il gruppo Porto Torres 1 iniziò l’Avventura scout nel settembre 1979 e, da quel momento, non ha mai chiuso le attività offrendo lo scautismo come strada per aiutare a crescere e formarsi i giovani turritani. Oltre all’ordinario, attività mensili all’aria aperta, campi invernali ed estivi, nei mesi tra settembre e luglio, i giovani turritani hanno potuto vivere esperienze molto significative a livello regionale, nazionale e internazionale: Jamboree in Olanda, Cile e Stati Uniti; Moot in Canada; Roverway in Francia; Giornate Mondiali della Gioventù a Parigi, Roma e Colonia; le Route Nazionali R/S e delle Comunità Capi, in Abruzzo, Toscana, Campania e Veneto.

Il gruppo ha partecipato anche ad eventi internazionali di educazione alla Pace: importante la doppia partecipazione al Progetto Sarajevo, occasione di incontro e servizio in una realtà colpita dalla guerra. Nella storia del gruppo turritano da ricordare anche la partecipazione di alcuni componenti per interventi di Protezione Civile (Umbria/Marche e L’Aquila).

© Riproduzione riservata