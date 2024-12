Da Betlemme a Porto Torres, la Luce della Pace ha fatto il giro del mondo ed è arrivata a portare speranza e serenità. Dal 2001 il gruppo scout Agesci Porto Torres 1 aderisce all’iniziativa nata nel 1986 per iniziativa della Radio Televisione ORF (Linz – Austria) e sostenuta dalle locali associazioni scout.

L’operazione Luce della Pace da Betlemme, anno dopo anno, è diventata un evento che si celebra in tutti i cinque continenti. L’iniziativa ha trovato, in particolare nei gruppi scout operanti a Trieste, altri collaboratori e sostenitori. Anche quest’anno, dopo aver ricevuto la Luce della Pace dagli scout triestini, i lupetti del gruppo turritano scout Agesci hanno custodito la lampada e, nella serata di lunedì 23 dicembre, hanno organizzato un breve incontro per pregare e per testimoniare l’importante valore della Pace. All’incontro hanno partecipato, oltre ai famigliari dei lupetti, anche tanti parrocchiani, adulti e bambini. L’operazione inizia ogni anno presso la basilica della Natività a Betlemme: qui, nella grotta è accesa una lampada che arde, alimentata dall’olio fornito da tutte le nazioni del mondo. Da Betlemme, una prima staffetta raggiunge Linz, in Austria, e da qui parte per raggiungere tutte le nazioni del mondo. Diversi treni attraversano l’Europa e nelle diverse stazioni, tanti gruppi scout attendono il transito per poter accendere le proprie lampade e per poterla distribuire in tutte le comunità. Nel 2001, per la prima volta, la Luce di Betlemme è arrivata a Porto Torres, dopo un viaggio avventuroso: il traghetto era rimasto al riparo dell’Asinara per oltre 24 ore, a causa delle avverse condizioni meteo-marine.

© Riproduzione riservata