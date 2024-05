Tragedia sfiorata a Porto Torres, dove un uomo di 70 anni è stato colpito alla testa da un pezzo di cornicione mentre si trovava a passare in via Giordano Bruno.

L’incidente è successo alle 19.30 lungo una delle strade che conduce al corso Vittorio Emanuele, nella via centrale della città. Un cedimento da una delle tante palazzine fatiscenti e disabitate: una parte del cornicione è crollata all’improvviso colpendo la testa del pensionato che, caduto a terra spaventato, è stato soccorso dal personale dell’ambulanza Avis, impegnato a garantire l’assistenza sanitaria in occasione della Festha Manna. Poi sul posto è accorsa anche l’ambulanza del 118, una Mike medicalizzata, con gli operatori sanitari che dopo aver stabilizzato il 70enne, che aveva una ferita sanguinante alla testa, hanno provveduto a trasportarlo in codice rosso all’ospedale civile di Sassari.

I medici gli hanno riscontrato un trauma commotivo. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento locale per mettere in sicurezza l'area e transennare l'intera zona di pericolo.

