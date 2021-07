Si trova nel territorio comunale di Cossoine, centro del Meilogu, la bellissima tomba dei giganti chiamata "Su Columbalzu", da anni in totale abbandono. Ci ha pensato però l'attuale Amministrazione comunale a riportarla in vita, facendola pulire e sistemare dai ragazzi e ragazze impiegate nel cantiere comunale del verde (60mila euro, fondi regionali), su supervisione della Soprintendenza (Nadia Canu) e dell'Ufficio Tecnico (Luca Lupino).

In poche settimane il monumento megalitico è stato riportato in condizioni dignitose e ora potrebbe già essere fruibile ai visitatori e appassionati. "Un lavoro certosino di ripulitura che ha dato nuova luce a un monumento importante - commenta il sindaco di Cossoine Sabrina Sassu - Ora dovremo come Amministrazione inserire la tomba dei giganti Su Columbalzu nella rete dei siti archeologici del comune e di tutto il territorio, che è ricco di interessanti monumenti. In questo senso - conclude il primo cittadino - sarà molto utile fare sistema con le altre Amministrazioni vicine per valorizzare un patrimonio storico e culturale come quello del Meilogu, che ha al suo interno perle archeologiche che meritano di essere visitate e che potrebbero creare anche posti di lavoro ".



