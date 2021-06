Tempio Pausania torna Covid-free. Lo annuncia il sindaco di uno dei due capoluoghi di Provincia della Gallura, Giannetto Addis. “È un risultato davvero importante – queste le sue parole – , segno che i comportamenti responsabili e attenti, assieme all’intensa campagna vaccinale, sono serviti a contrastare la diffusione del virus. Ora più che mai dobbiamo tutti adoperarci per mantenere libera la nostra comunità da questa terribile epidemia. Continuiamo per il bene di tutti, a non allentare il controllo, ad essere estremamente prudenti, a rispettare i divieti e a continuare a rispettare rigorosamente tutte le misure di sicurezza e di protezione, prime fra tutte il distanziamento interpersonale, l'uso delle mascherine e l'igienizzazione frequente delle mani”. L'altra buona notizia è che non ci sono cittadini in quarantena.

Continuano a salire i casi di coronavirus a Sassari dove, secondo l’ultimo bollettino reso noto da Palazzo Ducale, sono diventati 44 i cittadini positivi al Covid-19. I aumento anche il numero delle persone in quarantena, ora a 70

A Osilo, invece, sono sette le persone positive al Covid-19, mentre, ribadisce il sindaco Giovanni Ligios, “secondo gli ultimi dati, inoltre, le persone in quarantena risultano numerose. Continuiamo ad applicare le regole e a rispettare le norme”.

Sennori, centro della Romangia, potrebbe presto aggiungersi all’elenco dei paesi sardi Covid-free. Resta solo un cittadino che sta ancora lottando contro il virus, mentre sono due quelli in quarantena.

