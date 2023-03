Due stupendi paesi dell'Anglona che sabato 18 marzo saranno accomunati dalla tradizione enogastronomica.

A Nulvi, andrà in scena il primo appuntamento della settima rassegna gastronomica culturale Nul-vi da Gusto 2023. Alle 9, presso il centro convegni in località Giulzi, ci sarà il convegno “I Formaggi”. Gli organizzatori: «Qui scoprirete le caratteristiche del cibo più famoso e saporito di Sardegna! Il convegno è aperto a tutti e completamente gratuito. A seguire, non dimenticate di prenotare la degustazione presso l’Agriturismo Ruspina, per assaporare i buonissimi piatti a base di formaggio che saranno preparati per voi. Il costo della degustazione è di 25 euro a persona».

A pochi chilometri di distanza, a Chiaramonti, ci sarà la settima edizione di “Buffende in carrela”. A partire dalle 19, spazio alla degustazione di vini e prodotti locali nel centro storico. La manifestazione si chiuderà a mezzanotte con “Wine Party”, evento organizzato dalla Consulta giovanile presso l'ex discoteca Fontana con gli Hollywood Band. Seguirà Dj Set.

