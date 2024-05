Non solo i percorsi canonici biennali e triennali, ma anche i corsi propedeutici, istituiti per consentire a chi non possiede i requisiti d’accesso ai corsi accademici di primo livello di prepararsi in modo adeguato, e i laboratori d’avvio alla pratica strumentale.

È davvero ampia e varia l’offerta formativa del Conservatorio statale di musica “Luigi Canepa” di Sassari che il 22 aprile ha aperto le iscrizioni all’anno accademico 2024-2025.

Fino al 22 luglio prossimo, seguendo un’apposita procedura sul sito, è possibile iscriversi a uno dei tanti corsi predisposti dall’Istituto di alta formazione che rilascia diplomi accademici di primo livello per il triennio e di secondo livello per il biennio, corrispondenti, anche come titolo legale, alla laurea triennale e alla laurea magistrale in ambito universitario. I percorsi sono finalizzati alla formazione di professionisti della musica (cantanti, strumentisti, direttori di ensemble musicali, compositori, musicisti jazz), di esperti nell’impiego delle moderne tecnologie di ripresa e trattamento del suono e di docenti.

È possibile la contemporanea iscrizione al Conservatorio e all’Università, oppure a due diversi corsi accademici del Conservatorio, a condizione che si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative in termini di crediti formativi accademici.

La frequenza ai corsi accademici del Conservatorio dà diritto a tutti i benefici che per gli studenti universitari prevede l’ERSU, come la Casa dello studente, mensa, attività sportive, borse di studio. Gli studenti iscritti ai corsi accademici possono inoltre scegliere di frequentare un periodo di studio all’estero nell’ambito del programma Erasmus plus.

Viene posta particolare attenzione ai corsi non presenti nei percorsi scolastici come musica elettronica, jazz, didattica della musica, composizione e direzione di coro, organo e clavicembalo, che possono rappresentare una valida alternativa per chi già suona uno strumento previsto nell’offerta curricolare dei licei musicali.

