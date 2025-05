Gli studenti della quinta classe del Liceo Linguistico di Castelsardo protagonisti alla finale nazionale di High School Game, il prestigioso concorso didattico dedicato agli studenti delle scuole superiori italiane. L’evento si è tenuto a bordo della nave Cruise Roma di Grimaldi Lines, riunendo 400 studenti da tutta Italia per una sfida all’insegna della conoscenza, della gamification e dell’orientamento formativo. Il ragazzi del liceo castellanese, selezionati dopo aver superato le fasi d’istituto, si sono distinti durante la finale nazionale, ottenendo un ottimo risultato che conferma la qualità del lavoro svolto nel corso dell’anno scolastico. Ad accompagnare la classe in questa importante esperienza è stato il docente Giuseppe Campus, che ha seguito gli studenti con grande disponibilità, contribuendo in modo determinante all’organizzazione e alla buona riuscita dell’intera partecipazione. «Siamo profondamente orgogliosi dei nostri studenti, - ha detto il dirigente scolastico, Daniele Taras - che ancora una volta hanno saputo distinguersi a livello nazionale per impegno, preparazione e spirito di squadra. Partecipare a iniziative come High School Game significa offrire ai ragazzi non solo l’opportunità di mettersi alla prova, ma anche di vivere esperienze formative fuori dall’aula che arricchiscono il loro percorso umano e scolastico. Un sentito ringraziamento va al docente Campus per la professionalità e la dedizione dimostrate».

