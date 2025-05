Il consigliere comunale Marco Colledanchise dice addio a Futuro Comune, costola di Avs, e passa al gruppo misto. Un piccolo terremoto nella maggioranza del sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto. <Tre membri della nostra lista, tra cui il sindaco e una consigliera – spiega Colledanchise - hanno assunto un ruolo formale in Europa Verde>. Il fatto che tre rappresentanti di Futuro Comune abbiano assunto ruoli formali in un partito nazionale, <condiziona inevitabilmente la natura stessa del gruppo> avvisa. E se oggi a Sassari Futuro Comune è già confluito in Alleanza Verdi Sinistra, e lo stesso destino si profila anche ad Alghero, <è chiaro che quel contenitore civico, largo e plurale, non esiste più>, sottolinea il consigliere che, in queste settimane, si è resto conto di non sentirsi rappresentato da Alleanza Verdi Sinistra. <E per onestà intellettuale e per rispetto verso chi mi ha votato, proprio perché rappresentavo un’idea civica e moderata, non posso accettare questo passaggio. Per questo, annuncio la mia uscita da Futuro Comune. Non perché io sia cambiato. Ma perché il contenitore sta cambiando>.

