Con i fuoristrada sulle dune. Dopo aver percorso la passerella in legno riservata ai pedoni, due automobilisti alla guida di un Jimny Suzuki e un’Audi Q5 sono arrivati a pochi metri dal bagnasciuga, lasciando i mezzi in sosta sopra il cordone dunale nel litorale di Maria Pia, tra lo stabilimento Baia dei Venti e il ristorante La Conchiglia.

È successo sabato notte e una segnalazione è pervenuta al comando della compagnia barracellare di Alghero guidata dal capitano Riccardo Paddeu. Due pattuglie si sono recate sul posto, hanno identificato i trasgressori e fatto rimuovere i veicoli. È scattata una sanzione per la violazione del divieto di accesso alle spiagge con i mezzi a motore prevista dall’ordinanza balenare (da 100 a 1000 euro di multa).

Il sistema dunale di Maria Pia, inoltre, rappresenta un’area di elevato pregio paesaggistico e naturalistico e proprio di recente l’Amministrazione comunale aveva eseguito un intervento di ripristino delle alberature e dei camminamenti pedonali in legno per agevolare l’accesso in spiaggia. «In 22 anni di servizio non mi era mai capitata una situazione del genere – ammette il capitano Paddeu – certi comportamenti possono avere anche conseguenze di natura penale, poiché si potrebbe configurare il reato di danneggiamento del sistema dunale per il quale sono previste pene che vanno dall’arresto fino a due anni e un’ammenda da 15mila euro fino a 51mila euro».

