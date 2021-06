Proseguirà il progetto della lista “Uri prima di tutto” che ha deciso di riproporsi per le prossime elezioni comunali. Ma la novità è data dal candidato sindaco: Lucia Cirroni, l’attuale primo cittadino che vinse le elezioni nel 2016, lascia il posto di candidato sindaco al suo vice, Matteo Emanuele Dettori.

Un progetto nella continuità e con la giusta dose di rinnovamento – ha dichiarato lo stesso Dettori -. L’obiettivo è quello di costruire e condividere le scelte per rendere alle nuove generazioni un paese migliore, mettendo Uri prima di tutto”.

Una lista che, come ha voluto rimarcare, non avrà alcun colore politico. “Siamo noi - commenta il candidato sindaco - coi nostri volti, con la nostra quotidianità, con la nostra forza e le nostre debolezze. Abbiamo superato momenti di gioia e di sconforto, soprattutto negli ultimi tempi, legati all’emergenza e alla pandemia. Ma la determinazione e la voglia di ripartire, e vedere il completamento del lavoro svolto in questi anni e sostenere quel percorso di programmazione futura, ci fa superare ogni dubbio: questo gruppo, questo modo di interpretare il ruolo di amministratori pubblici e lo spirito di servizio che abbiamo sempre dimostrato nella nostra azione politica non possono fermarsi”.

Attualmente Dettori ricopre l’incarico anche di assessore al Bilancio, Polizia locale e rurale, cultura e servizi sociali.

