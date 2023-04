Carabinieri in azione per bonificare il territorio dalle carcasse di auto abbandonate.

I militari hanno messo sotto la lente le vetture ormai inutilizzate che, anziché essere consegnate agli “sfasciacarrozze” autorizzati per lo smaltimento legale, vengono lasciate dai proprietari in balìa di se stesse dai proprietari, per evitare esborsi.

I militari hanno quindi avviato accertamenti mirati, individuando i proprietari di venti veicoli in stato di abbandono e sono scattati i provvedimenti: oltre al pagamento delle relative sanzioni – per un totale di circa 25.000 euro - è stato loro intimato di procedere con tempestività alla rimozione delle carcasse, vere e proprie “bombe ecologiche”, in quanto considerate rifiuti speciali ad alto rischio per l’ambiente.

I militari della Stazione di Alà dei Sardi inoltre – procedendo con il monitoraggio delle zone rurali – hanno individuato una discarica abusiva che ignoti avevano realizzato su un terreno comunale. Ammassati anche diversi lastroni di copertura ondulata in fibrocemento, ovvero il famigerato Eternit e la cui polverizzazione nell’atmosfera è altamente cancerogena per l’uomo.

