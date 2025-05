Come riuscire ad organizzare le risorse di un'azienda per mantenerla sostenibile e competitiva. Se ne è discusso in un convegno tenutosi a Villa Mimosa, a Sassari. Gli adeguati assetti e i sistemi di controllo sono l’insieme di misure che un'azienda deve adottare per garantire una gestione efficiente, trasparente e conforme alle normative vigenti.

L'incontro è stato voluto dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Sassari, in collaborazione con Confindustria Centro Nord Sardegna.

In apertura sono intervenuti Marco Scanu, presidente ODCEC di Sassari, e Achille Carlini, che ha spiegato «Il tema è di rilevante attualità e spessore. Parliamo di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, insieme ai relativi sistemi di controllo. La cultura della prevenzione e della gestione del rischio non è più un mero adempimento, ma un fattore strategico imprescindibile per la competitività e la sostenibilità aziendale».

Hanno poi preso la parola Alessio Diego Scano (Università di Sassari), Francesco Manca (Università Telematica degli Studi IUL) e Mauro Paoloni (presidente Banca Akros spa). I lavori sono stati moderati da Giovanni Pinna Parpaglia, vicepresidente ODCEC di Sassari.

