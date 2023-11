C'è soddisfazione nell'amministrazione comunale di Chiaramonti guidata dal sindaco Luigi Pinna che ha ottenuto, dal Plus Anglona-Coros Figulinas, 10mila 620 euro per la realizzazione di un parco giochi inclusivo in via Ciriaco Carru.

«Questo progetto rappresenta un passo significativo verso l'inclusione, offrendo ai nostri bambini uno spazio dove il divertimento non conosce barriere e dove possono crescere e giocare insieme, nel rispetto delle diversità - fanno sapere dal comune anglonese -. Inoltre, comunichiamo che a breve arricchiremo anche i giardini pubblici di Piazza Repubblica con nuovi giochi, dimostrando così la nostra dedizione nel fornire alle famiglie occasioni sempre più ampie per godere di momenti all'aria aperta. Queste azioni sottolineano l'attenzione e l'impegno costante dell'amministrazione verso il benessere delle famiglie e il rafforzamento del tessuto sociale di Chiaramonti».

