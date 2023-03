Castelsardo si prepara per i tradizionali riti della Settimana Santa. Si partirà domenica 2 aprile alle 8.30, con la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa del Santissimo Crocifisso. Seguirà, alle 10.30, la benedizione delle palme in piazza Pianedda. Alle 11, nella Cattedrale di Sant’Antonio Abate sarà celebrata la funzione liturgica. Alle 18.30 nuova Messa, stavolta nella Chiesa della Sacra Famiglia.

Lunedì 3 aprile, il grande e atteso appuntamento con i riti del Lunissanti: la lunga giornata partirà alle 7 con la celebrazione della Messa nella Chiesa di Santa Maria, la consegna dei Misteri e la processione sino al Bastione. Alle 10.30, presso la Basilica di Nostra Signora di Tergu, ci sarà la presentazione dei Misteri alla Madonna, cui seguirà, alle 11.30, la Santa Messa Solenne presieduta dal vescovo.

Dalle 15.30 riprenderà la processione. Alle 20.30 avrà inizio la processione notturna dalla Cattedrale.

Giovedì 6 aprile, alle 18.30, sempre la Cattedrale di Sant’Antonio Abate ospiterà la Santa Messa solenne nella Cena del Signore, con il rito della lavanda dei piedi e la reposizione del Santissimo Sacramento. Alle 19.30 spazio all’ora santa dell’agonia di Nostro Signore. Alle 20.30, con partenza dalla Chiesa di Santa Maria, ci sarà “La Prucessioni”, l’incontro del Crocifisso con la Madre Addolorata.

Venerdì 7 aprile i riti avranno inizio alle 15 con la Via Crucis in Cattedrale. Alle 16 la celebrazione della Passione del Signore, con l’adorazione della Croce, il rito della deposizione, noto come “L’Ilcravamentu” e la processione verso la Chiesa di Santa Maria.

Sabato 8 aprile, alle 21.30, in Cattedrale, sarà celebrata la Veglia Pasquale. Domenica 9 aprile, giorno di Pasqua, alle 8.30 sarà celebrata la Santa Messa nella Chiesa del Santissimo Crocifisso. Alle 11 avrà luogo l’incontro dei Simulacri del Risorto con la Vergine Madre sul sagrato della Cattedrale, seguito dalla Santa Messa solenne presieduta dal vescovo. Alle 18.30, nuova Santa Messa nella Chiesa della Sacra Famiglia.

© Riproduzione riservata