Lo sport e la scuola, la disciplina e il divertimento, un binomio diventato imprescindibile per imparare il rispetto del prossimo. Il progetto “Scuola Attiva” voluto dal ministero della Salute e della Pubblica Istruzione e sponsorizzato dal Consiglio dei Ministri, ha preso il via a Castelsardo con la partecipazione delle scuole secondarie di primo grado cittadine, coinvolgendo tutte le classi, prima, seconda e terza, e praticando come disciplina sportiva il rugby.

Già da una settimana gli alunni, seguiti dai tecnici federali Mauro Guerini, Marialisa Cavinato e dalla professoressa di Scienze Motorie, Simonetta Doro, hanno iniziato gli allenamenti nel campo sintetico all’interno della struttura sportiva di via Sedini. Tutti pur non essendo esperti di tale disciplina sportiva hanno acquisito le regole principali e colto l’occasione come momento di gioco e di rispetto dell’avversario. Durante questo progetto gli studenti saranno protagonisti anche di diversi incontri con altre squadre del territorio.

