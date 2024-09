Stop al consumo dell’acqua potabile nel centro storico di Castelsardo. Le analisi chimiche effettuate dalla Asl di Sassari – dipartimento di prevenzione servizio igiene degli alimenti - sui campioni prelevati dalla fontana pubblica Castello di via Marconi hanno evidenziato la non conformità dell’acqua per il parametro torbidità che rende la risorsa idrica non idonea al consumo umano, come bevanda per la preparazione degli alimenti.

Per questo la sindaca Maria Lucia Tirotto ha emesso l’ordinanza di limitazione dell’acqua nell’intero centro storico, compresa via Rinascita, risorsa idrica che può essere utilizzata solo per usi igienici. Un provvedimento preso con informazione immediata alla popolazione e ai pubblici esercizi che utilizzano le acque per la somministrazione di alimenti e bevande. L’ordinanza ha una durata temporale e verrà revocata una volta effettuate le analisi che stabiliscono il rientro dei parametri alla normalità.

© Riproduzione riservata