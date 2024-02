Il Carnevale arriva in piazza Garibaldi a Porto Torres, con musica, divertimento, frittelle e balli in maschera e mascherine.

È lu Carrasciari turritano, la Pentolaccia per bambini e bambine, l’evento organizzato per domani, sabato 17 febbraio dalle 15, dalla Pro Loco cittadina con il patrocinio del Comune che promette a grandi e piccini un pomeriggio all’insegna dell’allegria e della spensieratezza. Sarà un’occasione per far divertire i più piccoli che potranno indossare i loro travestimenti preferiti e immergersi in un mondo di fantasia e gioia.

Non mancheranno frittelle e caramelle per un’esplosione di dolcezza ma anche tanta musica con Miss Flavia DJ che farà ballare e divertire gradi e piccini. La manifestazione è sponsorizzata dai locali commerciali di piazza Garibaldi e del centro cittadino.

L’iniziativa prevede che le pentolacce, colme di dolciumi e sorprese, vengano prese d’assalto dai bambini con il classico rito della rottura dei sacchi. Una o più persone bendate e armate di bastone romperanno le “pentolacce” appese ad alcuni metri di altezza. La pentolaccia rappresentata nella tradizione da sette punte per i sette peccati capitali.

