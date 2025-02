Ultimi preparativi per il Carnevale di Stintino pronto a regalare momenti di gioia e tradizione. Un evento ricco di appuntamenti con musica dal vivo, giochi per i più piccoli e piatti tipici della tradizione sarda, a partire da sabato 1 marzo dalle ore 18, con la favata tradizionale & la serata di liscio con Gavino Maricca, in Piazza dei 45 sotto la tensostruttura, dove si svolgeranno tutte manifestazioni inserite nel cartellone carnevalesco.

Martedì 4 marzo dalle 15 il trenino e l’animazione per bambini con frittellata per tutti; sabato 8 marzo dalle 19.30 l’evento “Tale e quale show” con un cabaret di imitazioni e musica dal vivo, accompagnato dalle pietanze con fregola al ragù di cinghiale.

Domenica 9 marzo dalle 15 il trenino e animazione per bambini che potranno gustare le prelibatezze che riserva la Pignatta, uno dei giochi tradizionali del Carnevale di Stintino. L'antica tradizione carnevalesca in cui i bambini, bendati e armati di bastone, si sfideranno per rompere la pentolaccia piena di caramelle e sorprese.

